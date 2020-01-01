Мебельная фабрика КарИВи – это динамично развивающаяся компания. За короткий срок мы расширили свое производство почти в пять раз. В изготовлении мебели используются только новейшие технологии и современное оборудование.

Каждая коллекция – это воплощение продуманного дизайна и функциональности. Задача нашей фабрики заключается, что бы каждый клиент мог подобрать для себя идеальный вариант мебели, удобный как ребенку, так и себе.

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